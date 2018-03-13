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Общество

Оборот розницы в России вырос на 1,2%

В 2017 году в России оборот в розничной торговли составил 29,8 трлн рублей, что на 1,2% больше показателя прошлого года. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата, в течение двух предыдущих лет наблюдалось снижение этого показателя.

«В январе отмечалось дальнейшее расширение потребительского спроса на фоне роста заработной платы и потребительского кредитования населения», — говорится в исследовании Банка России.

В январе 2018 года оборот торговых организаций составил 2,3 трлн рублей, что на 2,8% выше, чем в первом месяце 2017 года.

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