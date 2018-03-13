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Общество

Пенсионный фонд РФ делает взаимодействие граждан с банками более удобным

На портале государственных услуг реализован сервис, в рамках которого Пенсионный фонд в личном кабинете предоставляет гражданину по его запросу сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении ПФР по Псковской области.

Гражданин может по своему усмотрению с помощью средств портала госуслуг отправить полученные сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в кредитную организацию. В результате кредитная организация получает от гражданина сведения, достоверность которых подтверждается электронной подписью ПФР, и может их использовать для оценки финансового положения заемщика. 

«Данный порядок информирования доступен любым кредитным организациям, которые включены в систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Уже сейчас подобным образом граждане могут предоставлять информацию в более чем тридцать банков, и это количество продолжает расти», - пояснили в региональном отделении.

Напомним, в настоящее время узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, а также получить другие услуги Пенсионного фонда в электронном виде можно в личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, а также через бесплатное приложение ПФР для смартфонов, доступное для платформ iOS и Android.

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