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Общество

Депутат Госдумы вступил в псковский байкерский клуб

Депутат Государственной Думы, лидер движения «Убитые дороги Пскова» Александр Васильев стал членом псковского мотоклуба «Позитивная механика». Об этом политик сообщает на своей странице в Instagram.

«Сегодня, спустя год, меня приняли в члены клуба #ПозитивнаяМеханика. Для меня это очень почетно, наш мотоклуб знают с лучшей стороны не только в городе, но и в России и даже за границей. В недалеком будущем именно мотоциклисты будут программировать ваши беспилотные автомобили, и делать их человечными и вежливыми на дороге, так, как только мы останемся этой живой переменной в их правильном цифровом мире», - отметил депутат Госдумы.

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