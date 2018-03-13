Погрануправление ведёт набор псковичей на службу по контракту

11:52, 13 марта 2018, ПАИ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан на военную службу по контракту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

«Служба по контракту гарантирует социальную защищённость, возможность карьерного роста, профессионального совершенствования, достойное денежное довольствие», - подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудником пограничных органов Федеральной службы безопасности может стать гражданин России в возрасте до 35 лет, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, способный по своим личным и профессиональным качествам, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.

Предпочтение отдается гражданам мужского пола в возрасте от 19 до 35 лет, физически развитым людям, с хорошим состоянием здоровья, с образованием не ниже среднего (полного) общего.

Военнослужащим предоставляются денежное довольствие от 30 тысяч рублей с увеличением в зависимости от выслуги лет, классной категории и результатов выполнения своих должностных обязанностей, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 45 суток, бесплатное медицинское обеспечение, страхование жизни и здоровья. Также сотрудникам управления предоставляется право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях ФСБ России, они обеспечиваются вещевым довольствием, имеют право на участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. При выслуге 20 лет у работников наступает право на пенсионное обеспечение.

Изъявившим желание поступить на военную службу по контракту обращаться по адресам:

- Псков, улица Инженерная, 113, телефон 8 (8112) 698-121, 698-228;

- Гдов, улица Ленинградская, 9, телефон 8 (81131) 2-13-31;

- Печоры, улица Приозерная, 1, телефон 8 (81148) 2-17-95;

- Пыталово, деревня Шелино, телефон 8 (81147) 2-17-49;

- Себеж, переулок Почтовый, 4е, телефон 8 (81140) 2-19-90;

- Невель, улица Ленкоммуны, 28б, телефон 8 (81151) 2-14-62.