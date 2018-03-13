Полистовские енотовидные собаки подрались за нору (ВИДЕО)

10:03, 13 марта 2018, ПАИ

В Полистовском заповеднике одна из фотоловушек зафиксировала, как енотовидные собаки не поделили нору. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

По словам специалистов, предположительно, сначала в норе жили две собаки, а затем появилась третья. Она заняла нору и в течение ночи обороняла ее от возвратившихся хозяев. Впоследствии захватчица покинула свое убежище, и туда вернулись его первоначальные обитатели.

«Захват чужих жилищ - обычное явление для енотовидных собак, сами они не слишком любят копать норы, часто занимая лисьи или барсучьи. Например, в этой норе в прошлые годы жило семейство барсуков», - отметили сотрудники заповедника.