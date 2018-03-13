Пятидневный запрет на публикацию опросов по президентским выборам вступил в силу в России
С сегодняшнего дня на всей территории России вступил пятидневный запрет на публикацию результатов социологических опросов, связанных с президентскими выборами, сообщает РИА Новости.
Соответствующее требование содержится в законе «Об основных гарантиях избирательных прав» и распространяется на выборы разных уровней.
Отмечается, что СМИ в течение пяти дней, предшествующих дню голосования и в сам день голосования не имеют права публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы и другие исследования, касающиеся предстоящих выборов. Кроме того, до окончания голосования по всей России нельзя будет публиковать данные об итогах голосования.
Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.