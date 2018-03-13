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Общество

Самолёт-разведчик НАТО произвёл полёт у границ Псковской области

12 марта самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS произвёл разведывательный полет у границ Псковской, Ленинградской областей и Калининградской областей, сообщает «Интерфакс».

Самолет командования НАТО с бортовым номером LX-N90442 и позывным NATO06 поднялся в воздух с авиабазы Гайленкирхен в Германии. Около 14:30 по московскому времени самолёт совершил подлёт к южным границам Калининградской области. В течение некоторого времени он двигался вдоль, находясь в воздушном пространстве Польши.

После этого натовский самолет переместился в воздушное пространство Эстонии через Сувалкский коридор (территория Польши между Калининградской областью и Белоруссией). В небе над Эстонией он продолжил полет у западных районов Псковской и Ленинградской областей.

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