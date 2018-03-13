За разбой и убийство осудят членов банды, организованной женщиной-экспедитором в Пскове

10:00, 13 марта 2018, ПАИ

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении водителя-экспедитора одной из компаний, подрабатывавшей частным извозом, а также троих ранее судимых мужчин в возрасте от 30 до 41 года за разбойное нападение и убийство женщины. В настоящее время следователи совместно с полицейскими собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК.

По версии следствия, 10 марта 2017 года около 21:00 обвиняемая, подрабатывая частным извозом, приехала по вызову к знакомой, чтобы по просьбе последней приобрести алкоголь. В момент предоплаты при помощи мобильного устройства через Интернет, она увидела на счете клиентки крупную сумму. Решив похитить деньги, она попросила помочь ей в этом двоих ранее судимых знакомых.

После этого двое злоумышленников, действуя по разработанной легенде, пришли в квартиру потерпевшей и установили с ней доверительные отношения, после чего забрали ее мобильный телефон с доступом в сервис управления счетами и банковской картой, однако в дальнейшем снять при помощи банкомата имеющиеся деньги не смогли по причине блокировки карты из-за неверно введенного пин-кода.

Чтобы заполучить деньги потерпевшей, обвиняемые попросили помощи у одного ранее судимого знакомого, вместе с которым отбывали наказание в местах лишения свободы. Этот мужчина, также по разработанной легенде, установил с потерпевшей доверительные отношения и вошел в ее квартиру. Он дождался, когда женщина уснет, и впустил в квартиру двоих подельников, вместе с которыми обыскал квартиру и обнаружил очередную банковскую карту и пин-код. Затем он остался в квартире, а его двое подельников с осведомления организатора (женщины-экспедитора), которая все это время координировала их действия, и, похитив из квартиры ювелирные украшения на сумму свыше 45 тысяч рублей с мобильным телефоном, вновь попытались снять деньги, однако не смогли это сделать по той же причине.

В это время оставшийся в квартире соучастник напал на потерпевшую и ударил ее кулаком по лицу, требуя назвать пин-код банковской карты. Получив отказ и действуя в состоянии эксцесса исполнителя, с целью убийства нанес потерпевшей свыше 60 ударов по различным частям тела, от которых она скончалась на месте преступления, после чего скрылся.

После этого, опасаясь быть изобличенным, убийца вернулся обратно, сокрыл следы преступления, а заодно похитил женскую парфюмерию и другие предметы, принадлежащие потерпевшей.

В зависимости от действий каждого, обвиняемым инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, частью 3 статьи 162 УК РФ (организация разбойного нападения, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище), частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище), пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением потерпевшей тяжкого вреда здоровью), пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство сопряженное с разбоем), пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).