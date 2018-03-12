Нарушения при хранении оружия выявлены в Псковской таможне

10:12, 13 марта 2018, ПАИ

Транспортная прокуратура выявила в Псковской таможне нарушения при организации хранения оружия, боеприпасов и патронов, ведении книг их учета, а также проведении учебных стрельб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи начальнику Псковской таможни внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролирует Псковская транспортная прокуратура.