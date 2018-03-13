Мессенджер WhatsApp изменил функцию удаления сообщений

11:08, 13 марта 2018, ПАИ

Разработчики мессенджера WhatsApp усовершенствовали функцию удаления сообщений, передает Федеральное агентство новостей. Теперь удалить сообщение даже с чужого устройства можно будет в течение 68 минут после публикации.

Ранее на редактирование своего послания отводилось не более восьми с половиной минут, но пользователи нашли обходной путь и все равно удаляли сообщения и позднее, переводя мессенджер в режим «оффлайн» и используя хакерскую программу.

Отмечается, что обновленная версия WhatsApp уже доступна для скачивания.