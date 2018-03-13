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Общество

За непредоставление документов инспекция труда наказала несколько псковских организаций

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности несколько организаций за непредоставление затребованных документов, которые были необходимы для проведения проверки. Тем самым они воспрепятствовали проведению контрольно-надзорных мероприятий органом государственного надзора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Данные нарушения были выявлены в ООО «Квадратный метр», ООО «СГС-Кабель», ООО «Динамо-Сервис», ООО «Ролекс Партнерс», ООО «Логика-Плюс», ООО «Ваш свет».

Мировой суд назначил работодателям административное наказание.

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