За непредоставление документов инспекция труда наказала несколько псковских организаций
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности несколько организаций за непредоставление затребованных документов, которые были необходимы для проведения проверки. Тем самым они воспрепятствовали проведению контрольно-надзорных мероприятий органом государственного надзора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Данные нарушения были выявлены в ООО «Квадратный метр», ООО «СГС-Кабель», ООО «Динамо-Сервис», ООО «Ролекс Партнерс», ООО «Логика-Плюс», ООО «Ваш свет».
Мировой суд назначил работодателям административное наказание.