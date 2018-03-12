Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове, Порхове и Новосокольниках

10:37, 13 марта 2018, ПАИ

В Пскове, Порхове и Новосокольниках дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 12 марта в Пскове у дома по переулку Машиниста полицейские остановили ВАЗ-2107, которым управлял нетрезвый 43-летний горожанин. В Новосокольниках 11 марта около 23:00 по улице Калинина на мотоцикле «Ява» ехал 29-летний местный житель, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. В Порхове 8 марта на улице Кузнецова стражи порядка остановили ВАЗ-2115, за рулем которого находился 43-летний нетрезвый гражданин. По данным фактам полиция ведёт проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.