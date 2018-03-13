Обучающий семинар по социальному служению состоялся в Великолукской епархии

13:10, 13 марта 2018, ПАИ

12 марта по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Духовно-просветительском центре Великолукской епархии прошел обучающий семинар по социальному служению для благочинных, клириков, социальных работников и добровольцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии.

Семинар проводился Великолукской епархией при поддержке АНО «Возрождение» совместно с Отделом церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. В его работе приняли участие руководители отделов Великолукского епархии, специалисты Синодального отдела Русской Православной Церкви, заместитель начальника территориального управления социальной защиты населения Великих Лук, духовенство и миряне.

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Сергий Матвеев зачитал приветственное слово епископа Великолукского и Невельского Сергия к организаторам и слушателям семинара. В своем слове Владыка Сергий отметил, что «мало только иметь желание творить дела милосердия, любому делу, а тем более такому сложному, как работа с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, надо учиться», и пожелал участникам мероприятия помощи Божией и братского взаимопонимания.

В приветственном слове викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, которое зачитал руководитель Синодального отдела помощи наркозависимым Сергей Лазарев, прозвучала мысль о том, что, «отвечая на вызовы современности, мы должны стать профессионалами, осваивая новые технологии, стремясь помочь наибольшему количеству нуждающихся людей».

Открыла работу семинара секция «Помощь беременным женщинам и матерям, находящимся в трудной жизненной ситуации». Её проводила руководитель отдела профилактики абортов Мария Студеникина. Она рассказала о поэтапной помощи беременным женщинам в различных жизненных ситуациях и предложила финансовую поддержку при организации Великолукской епархией работы в этом направлении.

Продолжила работу семинара секция «Способы помощи бездомным». На ней участники познакомились с эффективной организацией помощи людям, лишившимся крова.

Вопросы, связанные с преодолением наркотической зависимости и созависимости, рассматривались на секции «Организация помощи наркозависимым». Сотрудники Синодального отдела выразили одобрение той работе с зависимыми людьми, которая ведется в Великолукской епархии, в частности в реабилитационном центре деревни Пошитни Пушкиногорского района. Потом Сергей Лазарев рассказал о шагах Церкви и государства в сфере социальной реабилитации наркоманов.

После обеденного перерыва все участники семинара собрались на секции «Организация помощи алкоголезависимым». Сотрудник Синодального отдела Валерий Доронкин ознакомил слушателей с приходской практикой популяризации трезвого образа жизни.

Секцию «Как организовать службу добровольцев «с нуля»?» провел диакон Игорь Поляков. В своем докладе он сделал акцент на том, что социальное служение невозможно без участия добровольцев, но их деятельность должна направляться и организовываться профессионалами.

Завершило работу семинара выступление настоятеля храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Санкт-Петербурга протоиерея Александра Гаврилова.

Таким образом, в течение одного дня участники семинара получили возможность познакомиться с различными методами и формам социальной работы, узнали о новых проектах, обменялись опытом и получили исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся ежедневной практики церковной благотворительности.

В заключение всем слушателям были выданы свидетельства об участии в семинаре «Развитие церковной социальной деятельности в новообразованных епархиях».

Как отметили в пресс-службе епархии, мероприятие такого уровня было организовали впервые, и можно надеется, что его проведение станет мощным стимулом для активизации социального служения на приходах Великолукской епархии.