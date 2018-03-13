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Общество

Более 250 тысяч рублей долга по кредиту заплатил пскович, чтобы вернуть право на выезд из страны

Житель Пскова заплатил долг перед банком в размере 260 тысяч 847 рублей, чтобы снять наложенные на него и его имущество ограничения и запреты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Исполнительное производство в отношении псковича было возбуждено в апреле 2016 года. Приставы направили запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для установления имущественного положения должника. Вскоре сотрудники ведомства арестовали счета должника, а также вынесли постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации и запрет на совершение действий по регистрации квартиры.

5 марта мужчина предоставил квитанцию об оплате кредитной задолженности. 7 марта приставы закрыли дело на основании пункта 1 части 1 статьи 47 ФЗ (об исполнительном производстве) и сняли все запреты и ограничения должника.

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