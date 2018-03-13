Концерты, спортивные соревнования и ярмарки пройдут 18 марта в Псковской области

11:20, 13 марта 2018, ПАИ

В День воссоединения Крыма с Россией и Единый день голосования, 18 марта, в Псковской области повсеместно состоятся массовые мероприятия, праздничные акции и конкурсы. В Пскове, Великих Луках, райцентрах и сельских поселениях региона пройдут праздничные митинги и концертные программы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Школы Псковской области станут площадками для встреч с известными людьми, а также анкетирования по профессиональному самоопределению учеников 7–11 классов и их родителей. В культурных и образовательных учреждениях региона также будут работать тематические выставки книг, картин, рисунков, фотографий и народных изделий, пройдут различные познавательные игры, викторины, видеопутешествия. Библиотека Дновского района организует флешмоб в социальных сетях.

Четвертой годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией посвятят ряд спортивных соревнований. Это Кубок Великих Лук по плаванию, Открытый чемпионат и первенство города Великие Луки по лыжным гонкам «Великолукская лыжня — 2018». В Пушкиногорском районе состоятся состязания по зимним видам спорта. В районах организуют турниры по настольному теннису, баскетболу, волейболу, шахматам, мини-футболу, хоккею, а также веселые старты и семейные спортивные игры. В Пыталовском пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе, а жители Новосокольнического района примут участие в массовой зарядке. В рамках акции «Подтянись к движению» в муниципалитетах будут принимать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Также в районных центрах в этот день будут работать традиционные ярмарки выходного дня и мини-рынки, где можно будет приобрести товары местных производителей.

Крупные перерабатывающие предприятия области также организуют торговлю и дегустацию продукцию на дополнительных площадках по следующим адресам: «Псковмясопром» — Псков, площадь Победы, 1; Псковский хлебокомбинат — Псков, Юбилейная, 67а, и Западная, 19; Псковский городской молочный завод — Псков, Льва Толстого, 19; Великолукский мясокомбинат — Великие Луки, Новосокольническая, 1 и Винатовского, 10/2; Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод — Пушкинские Горы, Пушкинская, 42; маслосырзавод «Порховский» — Порхов, Ленина, 32а; «ПсковАгроИнвест» — в культурно-досуговом центре в деревне Соловьи.

Кроме того, в Великих Луках купить местную продукцию можно будет у Великолукского мясокомбината, в Пушкинских Горах - у Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода, а в Порхове - у маслосырзавода «Порховский». В отдаленных населенных пунктах будут работать 24 автолавки облпотребсоюза.

В преддверии 18 марта в районах проходит акция «Вместе идем на выборы», в рамках которой представители общественности, депутаты и почетные жители населенных пунктов региона оставляют в стилизованном бюллетене отметку «за», подтверждающую готовность их избирателей принять участие в выборах президента России.

В день голосования Избирательная комиссия Псковской области проведет конкурс «Селфи на выборах». По его условиям необходимо прийти на избирательный участок, проголосовать, сделать селфи и выложить его в социальные сети с хештегами #Избирком60, #МояИсторияВыборов, #Выборы60. Победителей конкурса ждет ноутбук и множество других призов.