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Спорт

Псковичка Александра Хомын заняла третье место на первенстве России по дзюдо

Псковичка Александра Хомын заняла третье место на первенстве России по дзюдо среди юниоров до 23 лет, которое прошло с 1 по 5 марта в городе Смоленске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Псковская спортсменка Елизавета Степанова уступила в полуфинальной схватке и в состязаниях за бронзу пропустила бросок в дополнительное время, она стала пятой. 

В дальнейшем спортсменок ждут еще три международных турнира за право представлять Россию на первенстве Европы.

Тренирует спортсменок Дмитрий Мишин.

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