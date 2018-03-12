Псковичка Александра Хомын заняла третье место на первенстве России по дзюдо
Псковичка Александра Хомын заняла третье место на первенстве России по дзюдо среди юниоров до 23 лет, которое прошло с 1 по 5 марта в городе Смоленске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Псковская спортсменка Елизавета Степанова уступила в полуфинальной схватке и в состязаниях за бронзу пропустила бросок в дополнительное время, она стала пятой.
В дальнейшем спортсменок ждут еще три международных турнира за право представлять Россию на первенстве Европы.
Тренирует спортсменок Дмитрий Мишин.