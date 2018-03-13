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Общество

Движение автобусов по маршруту №77 открыто в Пскове

С 12 марта в Пскове открыто движение автобусов по маршруту № 77 «Железнодорожный вокзал - улица Декабристов» (остановка в любом, не запрещенном Правилами дорожного движения месте). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Путь следования: Железнодорожный вокзал - улица Яна Фабрициуса - площадь Победы - улица 128-й Стрелковой дивизии - Советской армии -  Железнодорожная -  Декабристов, 58 (конечная), далее - в обратном направлении.

С расписанием движения можно ознакомиться на сайте и по телефону 8 (8112) 52-01-30.

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