Движение автобусов по маршруту №77 открыто в Пскове

11:24, 13 марта 2018, ПАИ

С 12 марта в Пскове открыто движение автобусов по маршруту № 77 «Железнодорожный вокзал - улица Декабристов» (остановка в любом, не запрещенном Правилами дорожного движения месте). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Путь следования: Железнодорожный вокзал - улица Яна Фабрициуса - площадь Победы - улица 128-й Стрелковой дивизии - Советской армии - Железнодорожная - Декабристов, 58 (конечная), далее - в обратном направлении.

С расписанием движения можно ознакомиться на сайте и по телефону 8 (8112) 52-01-30.