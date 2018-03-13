За кражу продуктов питания в Пскове росгвардейцы задержали местного жителя
В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина на Октябрьском проспекте, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Октябрьском проспекте, поступил сигнал «Тревога».
Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия, где задержали 33-летнего жителя Пскова, который похитил из магазина продукты питания.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.