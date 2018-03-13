Заказать свадебную фотосъёмку у Яны Жаринцовой смогут посетители выставки «Свадьба EXPO»

13:30, 13 марта 2018, ПАИ

Заказать свадебную фотосъёмку у Яны Жаринцовой смогут посетители выставки «Свадьба EXPO» 2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщила сама фотограф.

Причём, если договор между будущими молодоженами и фотографом, будет заключен на выставке, то пара может рассчитывать на 20-процентную скидку. Яна Жаринцова предлагает несколько пакетов услуг: со съёмкой в 8, 10 или 12 часов.

На стенде будут представлены свадебные фотоработы Яны Жаринцовой. Увидеть их можно будет в фотокнигах или в цифровом варианте - в виде слайд-шоу на специальном мониторе. «До конца с концепцией мы не определились, но, скорее всего, это будет стиль «лофт». На стенде я буду не одна, а вместе со студией кондитерского мастерства «Тортомания», - уточнила фотограф.

Напомним, выставка состоится 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». Вход - бесплатный. Четвёртый год подряд её проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.

В выставке примут участие все те, кто занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков.

Первая выставка «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>

В этом году в рамках подготовки к мероприятию проходит конкурс на лучшую свадебную ретрофотографию, а также конкурс на звание лучшего псковского свадебного фотографа.