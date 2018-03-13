0
13:30
Заказать свадебную фотосъёмку у Яны Жаринцовой смогут посетители выставки «Свадьба EXPO»
13:30
Сергей Елизаров об опросе порховичей о судьбе полигона ТБО: Эта инициатива выявит настроения людей и их желания
13:22
С 16 марта в Великих Луках начнутся торжества в честь воссоединения Крыма с Россией и выборов президента
12:41
Михаил Ведерников: От муниципальных властей зависит достижение поставленных президентом целей
11:20
Концерты, спортивные соревнования и ярмарки пройдут 18 марта в Псковской области
10:03
Полистовские енотовидные собаки подрались за нору (ВИДЕО)
09:47
Наталья Плявинская: Порховичи должны сами принять решение по полигону ТКО
Еще новости
Общество

Заказать свадебную фотосъёмку у Яны Жаринцовой смогут посетители выставки «Свадьба EXPO»

Заказать свадебную фотосъёмку у Яны Жаринцовой смогут посетители выставки «Свадьба EXPO» 2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщила сама фотограф.

Причём, если договор между будущими молодоженами и фотографом, будет заключен на выставке, то пара может рассчитывать на 20-процентную скидку. Яна Жаринцова предлагает несколько пакетов услуг: со съёмкой в 8, 10 или 12 часов.

На стенде будут представлены свадебные фотоработы Яны Жаринцовой. Увидеть их можно будет в фотокнигах или в цифровом варианте - в виде слайд-шоу на специальном мониторе. «До конца с концепцией мы не определились, но, скорее всего, это будет стиль «лофт». На стенде я буду не одна, а вместе со студией кондитерского мастерства «Тортомания», - уточнила фотограф.

Напомним, выставка состоится 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». Вход - бесплатный. Четвёртый год подряд её проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.

В выставке примут участие все те, кто занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков.

Первая выставка «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>

В этом году в рамках подготовки к мероприятию проходит конкурс на лучшую свадебную ретрофотографию, а также конкурс на звание лучшего псковского свадебного фотографа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Свадьба EXPO
Мастер-класс для молодоженов впервые пройдет на выставке «Свадьба EXPO-2018» 25 марта в Пскове Возможность бесплатно пригласить на праздник «Леди-Фуршет» получат гости выставки «Свадьба EXPO’2018» Студия декора «Миндаль» разыграет оформление семейного очага и букет невесты на выставке «Свадьба EXPO-2018» Классические варианты оформления покажет на «Свадьбе EXPO’2018» Екатерина Ли Свадебная студия «Облака» представит модели платьев от Татьяны Каплун и Olga Sposa на выставке «Свадьба EXPO’2018» Свадебные баннеры для фотозоны, гербы, и монограммы представит «Студия Витрум» на выставке «Свадьба EXPO-2018» Студия MY PROFI разыграет создание образа невесты на выставке «Свадьба EXPO’2018» Пряники и шоколад ручной работы представят гостям выставки «Свадьба EXPO» Мастер-классы проведет салон красоты Beauty FoRRest на выставке «Свадьба EXPO`2018» Текстильные вязанные игрушки и украшения представит Юлия Григорьева на выставке «Свадьба EXPO`2018»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Заказать свадебную фотосъёмку у Яны Жаринцовой смогут посетители выставки «Свадьба EXPO»
13 марта 2018
Заказать свадебную фотосъёмку у Яны Жаринцовой смогут посетители выставки «Свадьба EXPO»
Сергей Елизаров об опросе порховичей о судьбе полигона ТБО: Эта инициатива выявит настроения людей и их желания
13 марта 2018
Сергей Елизаров об опросе порховичей о судьбе полигона ТБО: Эта инициатива выявит настроения людей и их желания 1
С 16 марта в Великих Луках начнутся торжества в честь воссоединения Крыма с Россией и выборов президента
13 марта 2018
С 16 марта в Великих Луках начнутся торжества в честь воссоединения Крыма с Россией и выборов президента
Михаил Ведерников: От муниципальных властей зависит достижение поставленных президентом целей
13 марта 2018
Михаил Ведерников: От муниципальных властей зависит достижение поставленных президентом целей
Концерты, спортивные соревнования и ярмарки пройдут 18 марта в Псковской области
13 марта 2018
Концерты, спортивные соревнования и ярмарки пройдут 18 марта в Псковской области 1
Полистовские енотовидные собаки подрались за нору (ВИДЕО)
13 марта 2018
Полистовские енотовидные собаки подрались за нору (ВИДЕО)
Наталья Плявинская: Порховичи должны сами принять решение по полигону ТКО
13 марта 2018
Наталья Плявинская: Порховичи должны сами принять решение по полигону ТКО 1
Депутат Госдумы вступил в псковский байкерский клуб
13 марта 2018
Депутат Госдумы вступил в псковский байкерский клуб 6

Идет загрузка...