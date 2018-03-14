Фотограф Александр Сидоренко разыграет сертификат на первую летнюю фотосессию на выставке «Свадьба EXPO’2018»

10:55, 14 марта 2018, ПАИ

«Выставка «Свадьба EXPO» для меня, как фотографа, давно вышла за рамки своей основной тематики», – рассказал фотограф Александр Сидоренко корреспонденту Псковского агентства информации, и отметил, что она знаменует собой не только начало свадебного сезона в Пскове, но и «позволяет всем участникам рынка познакомиться друг с другом, завести новые знакомства и, как следствие, развивать наш общий продукт».

«Такое тесное сотрудничество между фотографами, операторами, визажистами, оформителями и ведущими, в первую очередь, идет на пользу нашим молодоженам, которые в итоге получают не разрозненный набор услуг, а более целостный и качественный продукт, – подчеркнул Александр Сидоренко.– Поэтому важность выставки «Свадьба EXPO» сложно переоценить как для участников индустрии, так и для ее потребителей».

Он добавил, что представит будущим молодоженам на выставке набор «свадебных пакетов» с широким ценовым диапазонам и презентует свой сайт.

«Кроме того, среди подписчиков моей группы в «Вконтакте» я разыграю сертификат на первую летнюю фотосессию, – сообщил Александр Сидоренко. – Неповторимым образом для счастливчика займется мой постоянный партнер – стилист Анна Баландина».

Кроме того, для гостей выставки Александр Сидоренко организует небольшую фотозону, где посетители его стенда смогут сделать бесплатные фотопортреты.

Напомним, выставка состоится 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». Вход - бесплатный. Четвёртый год подряд её проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.

В выставке примут участие все те, кто занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков.

Первая выставка «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>

В этом году в рамках подготовки к мероприятию проходит конкурс на лучшую свадебную ретрофотографию, а также конкурс на звание лучшего псковского свадебного фотографа.