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Общество

15 бутылок водки украл житель Палкинского района из квартиры знакомого

В ночь на 8 марта в Палкинском районе нетрезвый 31-летний местный житель выбил ногой дверь в квартиру знакомого и украл у него 15 бутылок водки, музыкальный центр и телевизионный ресивер. Ущерб от кражи превысил 5 тыс. рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Палкинского района, вора задержали в течение суток.

Выяснилось, что мужчина безработный и проходит по делу о краже мобильного телефона. Его заключили под стражу. Сейчас следственно-оперативная группа проводит расследование по делу.

Прокуратура Палкинского района признала законным решение следователя СО МО «Печорский» о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 3 статьи 158 УК РФ (кража имущества с незаконным проникновением в жилище). Санкция данной статьи предусматривает штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы сроком до 5 лет и лишение свободы сроком до 6 лет.

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