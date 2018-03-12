Турнир по дзюдо памяти героев-десантников 6-й роты прошёл в Пскове

13:47, 13 марта 2018, ПАИ

В Пскове состоялся 18-й турнир по дзюдо памяти героев-десантников 6-й роты. В соревнованиях приняли участие 203 спортсмена из Пскова, Дно, Себежа, Санкт-Петербурга, Гатчины, Великого Новгорода, Луги, Тосно в трёх возрастных категориях: 2007 - 2008 годы рождения, 2005 - 2006 годы рождения и 2003 - 2004 годы рождения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в неофициальном командном зачете 1-е место занял псковский спортивный центр «Бригантина», воспитанников которого тренируют Николай Швец, Беги Нанскани и Сергей Дмитриев.

В индивидуальном зачёте победителями стали: Максим Фролов (38 кг), Рамир Гусейнов (50 кг), Дмитрий Исправников (60 кг), Александр Николаев (60 кг), Оскар Пронуздин (свыше 60 кг), Исмаил Исмаилов (73 кг). Второе место заняли спортсмены: Никита Фёдоров (30 кг), Даниил Крылов (32 кг), Дилшод Бахронов (38 кг), Владислав Михайлов (42 кг), Павел Листков (46 кг), Олег Абрамов (55 кг), Дмитрий Травин (60 кг), Роман Павлов (81 кг). На последней ступеньке пьедестала оказались: Михаил Просвирин (30 кг), Владимир Петров (30 кг), Михаил Дибдев (35 кг), Вадим Никулин (35 кг), Максим Романов (35 кг), Николай Строгонов (38 кг), Артем Макуш (42 кг), Шахром Бахронов (46 кг), Даниил Макуш (46 кг), Илья Николаев (50 кг), Артём Дмитриев (55 кг), Евгений Шевелев (60 кг), Олег Суровяткин (73 кг), Сергей Смирнов (свыше 73 кг).