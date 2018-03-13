До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 марта
14 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит от -1 до +4 градусов.
Будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.