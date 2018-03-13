0
20:03
Михаил Ведерников поблагодарил членов оргкомитета за организацию 100-летия РККА
17:56
До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 марта
16:35
Машинист тепловоза принял участие в акции #едунавыборы
15:36
Фотосессию на двоих от Константина Тищенко смогут выиграть посетители выставки «Свадьба EXPO»
15:18
Александр Беглов: СЗФО – лидер по внедрению кластерной политики
15:11
Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта
15:05
Михаил Ведерников призвал псковичей прийти на выборы (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 марта

14 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит от -1 до +4 градусов.

Будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поблагодарил членов оргкомитета за организацию 100-летия РККА
13 марта 2018
Михаил Ведерников поблагодарил членов оргкомитета за организацию 100-летия РККА
До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 марта
13 марта 2018
До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 марта
Машинист тепловоза принял участие в акции #едунавыборы
13 марта 2018
Машинист тепловоза принял участие в акции #едунавыборы
Фотосессию на двоих от Константина Тищенко смогут выиграть посетители выставки «Свадьба EXPO»
13 марта 2018
Фотосессию на двоих от Константина Тищенко смогут выиграть посетители выставки «Свадьба EXPO»
Александр Беглов: СЗФО – лидер по внедрению кластерной политики
13 марта 2018
Александр Беглов: СЗФО – лидер по внедрению кластерной политики
Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта
13 марта 2018
Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта
Михаил Ведерников призвал псковичей прийти на выборы (ВИДЕО)
13 марта 2018
Михаил Ведерников призвал псковичей прийти на выборы (ВИДЕО)
Заказать свадебную фотосъёмку у Яны Жаринцовой смогут посетители выставки «Свадьба EXPO»
13 марта 2018
Заказать свадебную фотосъёмку у Яны Жаринцовой смогут посетители выставки «Свадьба EXPO»

Идет загрузка...