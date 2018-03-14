Всеволод Козловский: Выборы - возможность определить будущее своей страны

17:30, 14 марта 2018, ПАИ

«Я намерен идти на выборы и голосовать, потому что, таким образом, выбираю будущее для своей страны, для своего рабочего коллектива, выбираю будущее для своей семьи, детей, родителей», - заявил Псковскому агентству информации депутат Псковского областного Собрания, заведующий кафедрой зоотехнии и технологии переработки продукции животноводства Великолукской государственной сельскохозакадемии Всеволод Козловский.

По его словам, участие в выборах – очень важно. «Пожалуй, президентские выборы - самое важное событие за шесть лет. Идти или не идти голосовать - скорее, моральная сторона вопроса. Всегда лучше пойти и сделать, чем говорить. По такому принципу я живу», - заявил Всеволод Козловский.