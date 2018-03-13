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Общество

Фотосессию на двоих от Константина Тищенко смогут выиграть посетители выставки «Свадьба EXPO»

Посетители выставки «Свадьба EXPO» смогут выиграть фотосессию на двоих от фотографа Константина Тищенко. Об этом Псковскому агентству информации рассказал он сам.

Константин Тищенко также добавил, что гости выставки смогут ознакомиться с подготовленными им свадебными альбомами и выбрать для себя варианты их оформления. Кроме того, фотограф расскажет об «утре невесты и жениха».

Напомним, выставка состоится 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». Вход - бесплатный. Четвёртый год подряд её проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.

В выставке примут участие все те, кто занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков.

Первая выставка «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>

В этом году в рамках подготовки к мероприятию проходит конкурс на лучшую свадебную ретрофотографию, а также конкурс на звание лучшего псковского свадебного фотографа.

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