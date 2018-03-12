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Экономика

Объём выпуска сельхозпродукции в России вырос почти в два раза

По сравнению с 2000 годом объём выпуска сельхозпродукции в России вырос почти в два раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей, который прошёл 11-12 марта в Краснодаре на площадке Кубанского государственного аграрного университета, сообщает официальный сайт Кремля.

По словам главы государства, в России кратно увеличилось производство зерновых, сахарной свёклы, тепличных овощей, скота, птицы, производство продуктов питания удвоилось. «Объём сельскохозяйственного производства в России растёт пять лет подряд начиная с 2013 года. При этом объём продукции животноводства растёт 13 лет подряд», - подчеркнул Владимир Путин.

Он также сообщил, что по сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз. «Сегодня он на треть превышает доходы от экспорта вооружений и военной техники», - добавил президент.

«Именно вашими усилиями – усилиями всех, кто трудится на селе, – российский АПК за последние годы кардинально изменился, стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным, одним из драйверов роста всей российской экономики», - отметил глава государства.

Отметим, что на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей принимала участие псковская делегация. Регион на форуме представляли начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов и председатель совета ассоциации «Псковский фермер» Юрий Филькин.

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