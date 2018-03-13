18 тысяч фермерских хозяйств создано с помощью грантов в России за последние шесть лет

13:54, 13 марта 2018, ПАИ

С помощью грантов за последние шесть лет в России созданы 18 тысяч фермерских хозяйств, поддержано 5 тысяч семейных животноводческих ферм и 426 сельхозкооперативов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей, который прошёл 11-12 марта в Краснодаре на площадке Кубанского государственного аграрного университета, сообщает официальный сайт Кремля.

Глава государства отметил, что за 17 лет в России доля фермерских хозяйств в выпуске сельхозпродукции выросла в четыре раза. По его словам, такое положение дел говорит о том, что в России формируется целый класс фермеров, которые чётко знают, какая продукция нужна потребителю.

«Мы будем и дальше создавать условия для роста занятости людей на селе, для повышения их доходов, решать вопросы обеспечения фермерских хозяйств землёй, доступными финансовыми ресурсами, повышать их экономическую устойчивость», - подчеркнул президент.

Отметим, что на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей принимала участие псковская делегация. Регион на форуме представляли начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов и председатель совета ассоциации «Псковский фермер» Юрий Филькин.