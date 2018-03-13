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Общество

Варенье и компот украл мужчина из подвала дома в Гдове

В Гдове из подвала дома по улице Пограничной были похищены банки с домашним компотом и вареньем. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этой краже подозревается  безработный, судимый 29-летний местный житель. Проводится проверка.

В период с 23 февраля по 8 марта в Печорском районе из дачного дома в деревне Красная Гора неизвестный сорвал замок и украл продукты, два шуруповерта, электродрель и другие инструменты, ущерб составил 10 тысяч рублей.  По подозрению в совершении данного преступления был задержан 41-летний безработный, ранее судимый местный житель. В ходе обыска похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, из дачного дома в деревне Чеснорье Усвятского района неизвестный спилил навесной замок входной двери и украл посуду из металла и 50 метров медного кабеля. В этой краже подозревается 43-летний безработный, судимый местный житель.

В период с сентября 2017 года по 10 марта текущего года в Опочецком районе в деревне Макушино из гаража у дома по улице Новоселов угнали велосипед, а также похитили светильник, саморезы, краску и телевизионную антенну. Стражи порядка подозревают в этой краже двух безработных местных жителей 43 и 29 лет. Похищенное изъято. Проводится расследование.

Также, в период с ноября 2017 года по 2 марта текущего года из гаража по переулку Медведово неизвестный украл два колеса в сборе. Вскоре полиция установила подозреваемых, которыми оказались два безработных местных жителя 25 и 26 лет.

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