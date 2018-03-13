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Общество

Михаил Ведерников: От муниципальных властей зависит достижение поставленных президентом целей

«Многое в достижении поставленных президентом целей будет зависеть от региональных, городских, муниципальных властей, от того, как мы будем слышать наших граждан, откликаться на их запросы», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на расширенном заседании регионального отделения ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления» (СЗФО) 13 марта в Пскове. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, уметь слушать и слышать людей - первоочередная задача. Он также пожелал собравшимся успешной работы на благо Псковской области.

Врио губернатора сделал акцент на необходимости повышения квалификации специалистов муниципальной власти. «Вам жизненно необходимо выстраивать честный, открытый диалог с жителями», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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