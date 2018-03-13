Сергей Елизаров об опросе порховичей о судьбе полигона ТБО: Эта инициатива выявит настроения людей и их желания

13:30, 13 марта 2018, ПАИ

«Считаю, что инициатива очень полезная. Она в конце концов выявит настроения людей и их желания», - заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации Сергей Елизаров, член регионального штаба ОНФ, председатель общественного объединения «Управа - правовая поддержка в сфере ЖКХ». Поводом для комментария стала инициатива по проведению в Порховском районе опроса о судьбе полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципалитета.

Напомним, с идеей проведения опроса выступил врио губернатора региона Михаил Ведерников 7 марта на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО. Инциатива была поддержана региональным отделением ОНФ.

По словам Сергей Елизарова, опрос жителей Порховского района – это «здравая мысль». «По факту это уже будут реальные цифры и люди, которые выразят свое мнение», - пояснил он.

Напомним, после закрытия с 1 января свалки в Пскове часть твердых бытовых отходов из региональной столицы была переправлена на полигон Порхова, как наиболее современный и соответствующий экологическим требованиям. Региональные власти подчеркивают, что это временная мера, и после создания межмуниципального полигона порховская свалка будет рекультивирована.

В настоящее время в регионе дорабатывается территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами, идет подготовка к определению регионального оператора по обращению с ТКО. Рабочую группу по данному вопросу возглавил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.