С 16 марта в Великих Луках начнутся торжества в честь воссоединения Крыма с Россией и выборов президента

13:22, 13 марта 2018, ПАИ

С 16 по 18 марта в культурных и образовательных учреждениях Великих Лук пройдут праздничные мероприятия, посвященные выборам президента и празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, 16 марта в Краеведческом музее пройдут музейные уроки «Крым…Возвращение на Родину». В библиотеках города организуют тематические выставки, посвященные памятной дате. В Художественном салоне откроется выставка «Мой взгляд искусством очарован». Кроме того, 16 марта в образовательных учреждениях города планируется проведение радиолинеек и классных часов «Крым и Севастополь: их историческое значение для России».

Большое количество праздничных мероприятий состоится 18 марта. В 12:00 в конференц-зале Центральной городской библиотеки пройдет патриотическая акция «Мы вместе». В Доме Культуры имени Ленинского Комсомола состоится концерт творческих коллективов «С Россией в сердце навсегда!». В это же время в стенах детской музыкальной школы будет организовано выступление городского духового оркестра «Севастопольский вальс». Также ДК имени Ленина приглашает на концертную программу «Моя Россия – моя страна», которая пройдет в 13:00.

На избирательных участках в школах № 2, № 12, а также в Гимназии пройдут тематические концерты с участием педагогов и детей.

Основной площадкой празднования Дня воссоединения Крыма с Россией станет площадь Ленина. С 8:00 до 15:00 для жителей и гостей города здесь будет организована универсальная ярмарка.

В 12:00 на площади состоится митинг-концерт, на котором будут присутствовать руководство города, представители организаций и предприятий, молодежь. На сцене выступят творческие коллективы Великих Лук.

Кроме того, на площади Ленина состоится турнир по гиревому спорту, приуроченный к памятной дате.

С 12:00 до 16:00 будет проходить акция «Подтянись к движению».

Также в этот день пройдет ряд других спортивных мероприятий. В учебно-спортивном комплексе ВЛГАФК состоится турнир по баскетболу среди девушек, а также кубок города по плаванию. В Сенчитском бору пройдет открытый чемпионат и первенство города Великие Луки по лыжным гонкам «Великолукская лыжня – 2018».