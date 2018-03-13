Залог эффективной работы власти определил замглавы Великих Лук

13:44, 13 марта 2018, ПАИ

Залог эффективной работы власти определил заместитель главы Великих Лук Николай Андросович на расширенном заседании регионального отделения ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления» (СЗФО) 13 марта в Пскове. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Андросович подчеркнул, что этим залогом успеха является умение власти «слушать и слышать народ». «Задача руководителей города заключается в том, чтобы грамотно синхронизировать работу главы города, администрации и советников», - подчеркнул он и добавил, что Великие Луки готовы поделиться опытом создания института общественных помощников.

«Мы стремимся расширить возможность жителей влияния на муниципальную власть и контроля над ней. В конце 2016 года был создан институт общественных помощников, и жители города стали принимать непосредственное участие в развитии города», - уточнил заместитель главы Великих Лук.

По его словам, итоги прошлого года показали, что люди почувствовали себя хозяевами своего двора и города. «Положительный отклик получен на реализацию программы формирования комфортной городской среды. Впереди весна, предстоит большой объём работ по благоустройству», - подытожил Николай Андросович.

Глава Пскова Иван Цецерский, в свою очередь, предложил направить практику реализации института общественных помощников при городских властях на конкурс лучших муниципальных образований. Участники заседания одобрили эту инициативу.