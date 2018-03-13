Залог эффективной работы власти определил замглавы Великих Лук
Залог эффективной работы власти определил заместитель главы Великих Лук Николай Андросович на расширенном заседании регионального отделения ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления» (СЗФО) 13 марта в Пскове. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Николай Андросович подчеркнул, что этим залогом успеха является умение власти «слушать и слышать народ». «Задача руководителей города заключается в том, чтобы грамотно синхронизировать работу главы города, администрации и советников», - подчеркнул он и добавил, что Великие Луки готовы поделиться опытом создания института общественных помощников.
«Мы стремимся расширить возможность жителей влияния на муниципальную власть и контроля над ней. В конце 2016 года был создан институт общественных помощников, и жители города стали принимать непосредственное участие в развитии города», - уточнил заместитель главы Великих Лук.
По его словам, итоги прошлого года показали, что люди почувствовали себя хозяевами своего двора и города. «Положительный отклик получен на реализацию программы формирования комфортной городской среды. Впереди весна, предстоит большой объём работ по благоустройству», - подытожил Николай Андросович.
Глава Пскова Иван Цецерский, в свою очередь, предложил направить практику реализации института общественных помощников при городских властях на конкурс лучших муниципальных образований. Участники заседания одобрили эту инициативу.