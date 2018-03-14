Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя
«Я хочу, чтобы в результате выборов наша страна получила сильного опытного руководителя», - заявила главный врач Псковской городской поликлиники, член Общественной палаты Псковской области Галина Неваленная в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.
Галина Неваленная также подчеркнула, что желает, чтобы Россия и Псковская область развивались, чтобы «все задуманное свершилось и воплотилось в жизнь».