1
15:37
Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
15:15
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта
14:02
В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы
13:44
Псковский Крым
12:49
Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя
12:46
Псковичи могут продать свой старый автомобиль в автосалоне «Прагматика»
12:12
Пирожные и торты с зеркальной глазурью представит на выставке «Свадьба EXPO» домашняя кондитерская «Кулина»
Еще новости
Общество

Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя

«Я хочу, чтобы в результате выборов наша страна получила сильного опытного руководителя», - заявила главный врач Псковской городской поликлиники, член Общественной палаты Псковской области Галина Неваленная в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

Галина Неваленная также подчеркнула, что желает, чтобы Россия и Псковская область развивались, чтобы «все задуманное свершилось и воплотилось в жизнь».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы президента - 2018
Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя Завершается аккредитация СМИ на выборы президента РФ Петр Алексеенко: Участие в выборах – священная обязанность и долг каждого гражданина Российской Федерации 165 тысяч псковичей смогут проголосовать на выборах президента Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта Более 16 тысяч жителей Псковской области воспользовались новым порядком голосования Михаил Ведерников призвал псковичей прийти на выборы (ВИДЕО) Обучающий семинар по проведению выборов президента РФ провела Избирательная комиссия Псковской области Пятидневный запрет на публикацию опросов по президентским выборам вступил в силу в России Виктор Остренко: Выборы для меня — возможность быть ответственным гражданином своей страны
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Почему я иду на выборы?
Петр Алексеенко: Участие в выборах – священная обязанность и долг каждого гражданина Российской Федерации Елена Косенкова: Каждый человек должен пойти на выборы, а не ждать у моря погоды Денис Матвеев: Выборы – это мой шанс сделать свое волеизъявление Валерий Павлов: Если мы не пойдём на выборы, победит тот кандидат, который нас меньше всего устраивает Антон Минаков: Я хочу отдать голос кандидату, которому доверяю (ВИДЕО) Марина Борисенкова: Выборы – это намного важнее, чем тысячи кухонных разговоров (ВИДЕО) Елена Полонская: Я мама троих детей, а им нужно сильное государство и сильный президент (ВИДЕО) Сергей Елизаров: Я принимаю участие в судьбе моей страны (ВИДЕО) Наталья Никифорова: Возможность выбрать президента у нас один раз в 6 лет (ВИДЕО) Алексей Кириллов: Мне не наплевать, как будет развиваться наша страна, и я смогу спросить с тех, кого мы выбрали (ВИДЕО)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
14 марта 2018
Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта
14 марта 2018
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта
В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы
14 марта 2018
В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы
Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя
14 марта 2018
Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя 1
Псковичи могут продать свой старый автомобиль в автосалоне «Прагматика»
14 марта 2018
Псковичи могут продать свой старый автомобиль в автосалоне «Прагматика»
Пирожные и торты с зеркальной глазурью представит на выставке «Свадьба EXPO» домашняя кондитерская «Кулина»
14 марта 2018
Пирожные и торты с зеркальной глазурью представит на выставке «Свадьба EXPO» домашняя кондитерская «Кулина»
Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по решению проблем садоводов
14 марта 2018
Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по решению проблем садоводов 1
Фотограф Александр Сидоренко разыграет сертификат на первую летнюю фотосессию на выставке «Свадьба EXPO’2018»
14 марта 2018
Фотограф Александр Сидоренко разыграет сертификат на первую летнюю фотосессию на выставке «Свадьба EXPO’2018»

Идет загрузка...