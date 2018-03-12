Пьяный пскович развращал школьниц у стен Кремля

13:15, 13 марта 2018, ПАИ

Пьяный пскович развращал школьниц у стен Кремля, сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия).

По версии следствия, 10 марта подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев двух несовершеннолетних школьниц у инсталляции возле стен Кремля, совершил в их отношении развратные действия. Девочки незамедлительно сообщили о преступлении в правоохранительные органы, благодаря чему подозреваемый был задержан прибывшим нарядом полиции.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.