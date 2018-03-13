В 22 районах Псковской области пройдут ярмарки выходного дня 18 марта

14:56, 13 марта 2018, ПАИ

В 22 районах Псковской области планируется проведение ярмарок выходного дня, а в некоторых районах и несколько ярмарок, в День выборов и в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Отмечается, что ярмарки пройдут в Бежаницком, Великолукском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Куньинском, Новосокольничский, Новоржевком, Опочецком, Себежском, Невельском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Стругокрасненском, Локнянском, Островском районах, а в Гдовском районе организуют мини-рынок.

На территории Пскова планируется проведение ярмарки выходного дня, в штатном режиме будут работать торгово-ярмарочные площадки, подконтрольные отделу потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова (на улицах Текстильной, Народной и Пушкинской).