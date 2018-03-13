0
20:03
Михаил Ведерников поблагодарил членов оргкомитета за организацию 100-летия РККА
17:56
До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 марта
16:35
Машинист тепловоза принял участие в акции #едунавыборы
15:36
Фотосессию на двоих от Константина Тищенко смогут выиграть посетители выставки «Свадьба EXPO»
15:18
Александр Беглов: СЗФО – лидер по внедрению кластерной политики
15:11
Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта
15:05
Михаил Ведерников призвал псковичей прийти на выборы (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

В 22 районах Псковской области пройдут ярмарки выходного дня 18 марта

В 22 районах Псковской области планируется проведение ярмарок выходного дня, а в некоторых районах и несколько ярмарок, в День выборов и в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Отмечается, что ярмарки пройдут в Бежаницком, Великолукском, Дедовичском, Дновском,  Красногородском, Куньинском, Новосокольничский, Новоржевком, Опочецком, Себежском, Невельском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Стругокрасненском, Локнянском, Островском районах, а в Гдовском районе организуют мини-рынок.

На территории Пскова планируется проведение ярмарки выходного дня, в штатном режиме будут работать торгово-ярмарочные площадки, подконтрольные отделу потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова (на улицах Текстильной, Народной и Пушкинской).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поблагодарил членов оргкомитета за организацию 100-летия РККА
13 марта 2018
Михаил Ведерников поблагодарил членов оргкомитета за организацию 100-летия РККА
До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 марта
13 марта 2018
До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 марта
Машинист тепловоза принял участие в акции #едунавыборы
13 марта 2018
Машинист тепловоза принял участие в акции #едунавыборы
Фотосессию на двоих от Константина Тищенко смогут выиграть посетители выставки «Свадьба EXPO»
13 марта 2018
Фотосессию на двоих от Константина Тищенко смогут выиграть посетители выставки «Свадьба EXPO»
Александр Беглов: СЗФО – лидер по внедрению кластерной политики
13 марта 2018
Александр Беглов: СЗФО – лидер по внедрению кластерной политики
Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта
13 марта 2018
Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта
Михаил Ведерников призвал псковичей прийти на выборы (ВИДЕО)
13 марта 2018
Михаил Ведерников призвал псковичей прийти на выборы (ВИДЕО)
Заказать свадебную фотосъёмку у Яны Жаринцовой смогут посетители выставки «Свадьба EXPO»
13 марта 2018
Заказать свадебную фотосъёмку у Яны Жаринцовой смогут посетители выставки «Свадьба EXPO»

Идет загрузка...