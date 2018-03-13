Олег Мельниченко: Видно, что Псков развивается, что он устремлен в будущее

13:35, 13 марта 2018, ПАИ

«Псков - исторический центр нашей страны. Видно, что город развивается, что он устремлен в будущее», - заявил председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» Олег Мельниченко на расширенном заседании регионального отделения Совета. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в Пскове все поддерживается в хорошем состоянии. «Гостиничный сервис находится на должном уровне, что очень важно для туристов», - отметил Олег Мельниченко.

В то же время он обозначил главные проблемы местного самоуправления и добавил, что уже разработан документ, который агрегирует основную проблематику местного самоуправления.

Олег Мельниченко сообщил о накопленных муниципальных долгах. «В некоторых субъектах он минимален, но в целом по России 343 млрд рублей общая сумма задолженности бюджетов. Сейчас задолженности субъектов анализируются», - отметил он.

Также председатель Совета заявил о необходимости постановки вопроса о инфраструктурных стандартов качества проживания людей, напомнив, что президент РФ сказал, что нужно создать зону комфортного проживания.

Помимо этого Олег Мельниченко отметил важность кадрового обеспечения в регионах, так как возникает дефицит глав поселений, депутатского корпуса. «Вопрос обоснованности такого уровня контроля стоит, ситуация требует анализа, этим будем заниматься в конце марта», - сообщил он. Также председатель организации подчеркнул, что необходимо обеспечить уровень предоставления муниципальных услуг населению удаленных муниципальных образований. «Для этого нужно закреплять институт старост, чтобы через них можно было оказывать услуги на таких территория», - добавил он.

Кроме того, Олег Мельниченко коснулся систем охраны памятников культуры и попросил собравшихся озвучить конкретные предложения, а также добавил, что необходимо иметь возможность выстраивать прямые коммуникации с населением, вовремя корректировать при необходимости нормативно-правовые акты.