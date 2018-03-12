За кражу лосиных рогов у 91-летней великолучанки будут судить двух злоумышленников

13:39, 13 марта 2018, ПАИ

Следственный отдел ОМВД России Великих Лук возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража) в отношении 22-летнего невельчанина и 27-летнего жителя Куньинского района, которые украли у пенсионерки лосиные рога. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, в Великих Луках в сентябре 2017 года путем выставления окна на веранде в дом по улице Родителева проникли двое преступников и похитили со стены на кухне лосиные рога. Обнаружив пропажу, 91-летняя пенсионерка, проживающая одна, рассказала о произошедшем сыну. Он обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали преступников. Похищенное изъято. В настоящее время данное уголовное дело после завершения расследования направлено в городской суд для дальнейшего разбирательства.