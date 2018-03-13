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Политика

Глава Пскова рассказал об опыте работы муниципалитета с обращениями граждан в соцсетях

Глава Пскова Иван Цецерский привел в пример положительный опыт работы муниципалитета с обращениями граждан в социальных сетях на расширенном заседании Псковского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС) 13 марта, сообщает коррепоспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский отметил, что в группу «Контроль. Псков» уже поступили 1543 вопроса. По его словам, они обрабатываются контрольным отделом Псковской гордумы, на все вопросы псковичей даются ответы. 

Он рассказал, что депутаты Псковской городской Думы ввели практику по заслушиванию на сессиях отчетов руководителей отделов администрации Пскова, а также контрольные выезды депутатов в округа. Кроме того, в Пскове, по его словам, создан единый реестр обращений граждан, что «позволяет не упустить любое обращение, заострять внимание на самых важных вопросах». Кроме того, добавил Иван Цецерский, «мы активно работаем с контрольно-надзорными органами».

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