Фильм о жизни псковского рыбака покажут 7 апреля в эфире канала «Россия 24»

09:54, 14 марта 2018, ПАИ

7 апреля на телеканале «Россия 1» (с повтором на телеканале «Россия 24») выйдет документальный фильм журналистов ГТРК «Псков» «Без острова мне никак». Об этом Псковскому агентству информации сообщил автор фильма, журналист ГТРК «Псков» Кирилл Михайлов.

По словам Кирилла Михайлова, фильм представляет собой один день из жизни Алексея Тимохина, - потомственного промыслового рыбака, постоянного жителя острова Белов, расположенного в Псковском озере. Он один из последних представителей «уникальной и аутентичной культуры островных жителей, веками живших в акватории Псково-Чудского водоема».

6 апреля, за день до выхода фильма в эфир, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится предпоказ фильма. После презентации все желающие смогут задать авторам вопросы, а затем зрителей ждет специальный концерт псковской группы Drift.