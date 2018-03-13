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Общество

Сохранять самобытность и развивать инфраструктуру города пожелал руководству Пскова Олег Мельниченко

Председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» (ВСМС) Олег Мельниченко на расширенном заседании регионального отделения Совета призвал активно использовать возможности муниципалитетов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Чем более аргументированно и внятно будет озвучиваться и доводиться до руководства страны позиция муниципалитетов, тем больше будет толка», - заявил Олег Мельниченко.

Он призвал Псков сохранять самобытность и, одновременно, создавать условия для развития муниципального образования. «Тогда мы получим сохранение культурно-исторического прошлого города и новое инфраструктурное развитие», - уверен Олег Мельниченко.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что для него важно показать коллеге местные положительные практики. «Я рад, что Олег Мельниченко приехал и увидел своими глазами местное отделение ВСМС», - подытожил Иван Цецерский.

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