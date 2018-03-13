Более 50 предпринимателей Пскова получили благодарственные письма администрации города

14:31, 13 марта 2018, ПАИ

Сегодня, 13 марта, в администрации города состоялось чествование псковских предпринимателей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Более 50 представителей малого и среднего бизнеса, предприятий торговли и общественного питания, чьи услуги являются самыми популярными у жителей и гостей Пскова, получили благодарственные письма от муниципалитета за активное участие в жизни города, профессионализм и высокую культуру обслуживания населения.

Со словами приветствия к предпринимателям обратились глава администрации города Александр Братчиков и руководитель муниципального отдела потребительского рынка и услуг Андрей Сукманов.

Глава администрации города напомнил, что у муниципалитета и представителей бизнеса сложились конструктивные взаимоотношения. «Вы внесли свой достойный вклад в проведение новогодних праздников в областном центре, на площадке Первого форума предпринимателей мы с вами обсудили проблемные вопросы, наметили пути их решения. Согласован вопрос со схемой нестационарных торговых объектов в городе с продлением договоров аренды. Вместе с тем, выражаю надежду, что псковские киоски улучшат свой внешний облик», - подчеркнул Александр Братчиков и призвал предпринимателей принять самое активное участие в мероприятиях международных Ганзейских Дней, которые пройдут в Пскове в 2019 году.

Представители туристической отрасли напомнили главе администрации Пскова о нескольких проблемных вопросах, решение которых будет способствовать большей туристической привлекательности города и улучшат комфорт гостей. К таким моментам относится необходимость оборудования центра города туалетами и более четкая организация стоянок для туристических автобусов. «Стоянки есть, но довольно часто, в нарушение установленных знаков, их занимает личный транспорт», - пояснили представители туриндустрии.

Александр Братчиков пояснил, что на оборудование туалетами центра города уже сформировано 5 заявок, движение в решении вопроса есть. Во взаимодействии с ГИБДД будет решена и проблема парковок для туристических автобусов.