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Политика

Дату выборов губернатора Псковской области депутаты назначат в начале июня

Дату выборов губернатора Псковской области депутаты назначат в начале июня, сообщил председатель Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире одной из псковских радиостанций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Александр Котов отметил, что в сентябре 2018 года, помимо губернатора, будут избираться главы 7 районов Псковской области. «Процедура предварительного голосования на губернаторских выборах – это одна процедура, на выборах глав – другая. Пока не готов с уверенностью сказать, но могу предположить с большой долей вероятности, что на выборах глав районов мы будем проводить предварительное голосование по первой модели, когда принять участие в нем могут все, кто обладает активным избирательным правом, будут организованы счетные участки. Собственно, это то, что мы уже опробовали в ряде муниципальных образований», - рассказал Александр Котов.

Что касается выборов губернатора, то, по его словам, наиболее возможно, что предварительное голосование пройдет по другой модели. «Скорее всего, претенденты на выдвижение от партии «Единая Россия» будут состязаться в рамках регионального политсовета, и на политсовете будет проходить голосование и выдвижение кандидата от «Единой России», - пояснил парламентарий.

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