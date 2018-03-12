Финалисты Спартакиады учащихся по настольному теннису определены в Псковской области
11 марта состоялись зональные соревнования Десятой областной Спартакиады учащихся по настольному теннису. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
В результате отбора в финальных соревнованиях по настольному теннису примут участие команды - победительницы зональных соревнований из Пскова, Стругокрасненского, Дновского, Пушкиногорского, Невельского, Великолукского районов.