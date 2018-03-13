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Общество

Перевести все российские школы на одну смену планируют к 2025 году

Министерство образования и науки России в рамках приоритетного проекта по созданию современной образовательной среды к 2025 году планирует обеспечить перевод всех школ страны в одну смену. Данная информация содержится на сайте Минобрнауки РФ в материалах к заседанию итоговой коллегии Минобрнауки, которая намечена на 14 марта.

В докладе «Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации в 2017 году и задачах на 2018 год» сообщается, что к 2025 году планируется создание в общеобразовательных организациях 6 млн 500 тысяч новых мест, что позволит обеспечить переход на обучение в одну смену в 100% школ.

Отмечается, что приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников» направлен на обеспечение современных условий для их обучения. К числу основных задач проекта относятся: ликвидация многосменного обучения, перевод обучающихся из зданий с высоким уровнем износа, обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в школьных зданиях. Для их решения в регионах строятся новые школы либо приобретаются здания для размещения в них общеобразовательных организаций.

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