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Общество

Молодежная делегация Псковской области принимает участие во всероссийском форуме «Россия — страна возможностей»

Делегация Псковской области принимает участие во всероссийском форуме «Россия — страна возможностей», который в эти дни проходит в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственное управление образования.

В составе делегации — победители конкурсов проектов Федерального агентства по делам молодежи, члены молодежных общественных организаций, волонтеры и участники окружных и всероссийских молодежных форумов. Все они являются участниками проектов, входящих в открытую платформу «Россия — страна возможностей», которая была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина для развития системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности.

Цель форума — развитие кадровой и интеллектуальной элиты России. Это предприниматели, управленцы, творческая и рабочая молодежь, активисты школьного и студенческого самоуправления, представители волонтерских объединений и молодежных организаций, молодые ученые, активисты и IT-cпециалисты — всего более 6 тысяч участников из всех регионов России.

На форуме работают 35 ведущих инновационных и образовательных площадок. Их темы — государство и институты в современном мире, наука и новые технологии: тренды и вызовы, управление и лидерство, предпринимательство и стартапы, творчество и креативные индустрии, саморазвитие, личностный рост и карьера, здоровый образ жизни, социальные инициативы и волонтерство, семья и детство, исторические ценности и ориентиры.

В программе — интерактивные выставки, мастер-классы, лекции, актуальное научное кино и презентации актуальных инновационных разработок. Молодые люди также посещают госкорпорации, принимают участие в исторических квест-играх, science шоу, нетворкинге и знакомятся с историями успеха start up-проектов. На форуме проходят дискуссии и выступают более 300 известных спикеров, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, президент и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф и другие.

Также среди мероприятий форума — первый семинар-совещание руководителей региональных организационных комитетов по проведению Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации, в котором примет участие начальник отдела по государственной молодежной политике Государственного управления образования Псковской области Наталья Николаева.

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