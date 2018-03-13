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Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта

«Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей на выборах президента России 18 марта», - заявил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире одной из псковских радиостанций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

По его словам, в день голосования, в районах Псковской области будут организованы концерты, ярмарки, выездная торговля. А центральным событием 18 марта станет митинг-концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«В этот день мы избираем лидера нашего государства, мы связываем свои надежды с его работой, и в этой ситуации, как никогда, необходимо проявить свою гражданскую позицию, - подчеркнул Александр Котов.

Он также пригласил всех прийти на избирательный участок и проголосовать за того кандидата, которому избиратель больше всего доверяет. «Стараемся дать понять, что выборы президента страны - это важное политическое мероприятие, и каждый гражданин должен в них участвовать», - добавил секретарь регионального отделения партии.

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