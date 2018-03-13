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Политика

Михаил Ведерников призвал псковичей прийти на выборы (ВИДЕО)

Сегодня, 13 марта, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выступил с видеообращением и призвал псковичей прийти на выборы президента России, которые состоятся уже в это воскресенье, 18 марта.

«Россия начинается здесь. Наши действия, наш выбор, определяют нашу жизнь, судьбу родных и близких. 18 марта нам предстоит определить будущее нашей страны, выбрать президента Российской Федерации. Я со своей семьей буду голосовать на избирательном участке в Псковской области, чтобы исполнить свой гражданский долг, чтобы сделать личный вклад в развитие сильной России и сильной области. Приглашаю вас принять участие в главных выборах России», - говорится в обращении Михаила Ведерникова.

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