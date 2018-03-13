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Общество

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню воссоединения Крыма с Россией, пройдут в Пскове 18 марта

18 марта в Пскове пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню воссоединения Крыма с Россией. Псковичей приглашают посетить праздничные гуляния «Наша Родина - Россия!», которые начнутся в 12:00 в Детском парке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В праздничной концертной программе запланированы выступления творческих коллективов города - ансамблей «Маков цвет», «Город детства», «Ивушки», «Юникс», «Сувенир», отдельных вокалистов и показательные выступления военнослужащих.

Напоминаем, что 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Крыма, согласно которому Крым и Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.

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