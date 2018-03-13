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Политика

Более 16 тысяч жителей Псковской области воспользовались новым порядком голосования

12 марта завершился прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента России через пункты приема заявлений и МФЦ. Новым порядком голосования воспользовались более 16 тысяч жителей Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии по Псковской области, эта цифра не включает тех, кто использовал для этого портал «Госуслуги».

С 13 марта до 14:00 17 марта можно будет подать специальное заявление для голосования по месту нахождения, но уже только в участковой избирательной комиссии (УИК) по месту регистрации. На бланк наклеят специальную марку, с ним можно будет проголосовать по месту пребывания. Чтобы принять участие в голосовании на указанном в специальном заявлении избирательном участке, избирателю необходимо будет предъявить его вместе с паспортом гражданина Российской Федерации.

Для обеспечения сохранности от повреждения специальное заявление в присутствии избирателя запечатывается в конверт с пометкой «Специальное заявление» и передается ему, гражданин исключается из списка данного избирательного участка.

Иззбиратель может подать заявление о голосовании по месту нахождения только один раз, о чем он информируется при оформлении. В случае, если будет выявлено, что один и тот же избиратель подал более одного заявления, действительным считается поданное первым (согласно дате и времени подачи заявления). Остальные заявления не учитываются и не являются основанием для включения избирателя в список избирателей по месту нахождения.

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