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Александр Беглов: СЗФО – лидер по внедрению кластерной политики

«Северо-Западный федеральный округ – лидер по внедрению кластерной политики. На территории округа работает 12 крупных территориальных кластеров», - отметил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов, выступая на промышленном форуме «Локомотивы роста: цифровая экономика и новое производство», который проходит сегодня, 13 марта, в Санкт-Петербургском политехническом университете. Об этом Псковскому агентству информации сообщил помощник депутата Александра Козловского.

По его словам, сейчас промышленность активно возрождается: на Северо-Западе развивается судостроение, электротехническая промышленность, станкостроение и приборостроение, при этом порядка четверти всех рабочих мест являются высокопроизводительными.

Как отметил полпред, недавно президент РФ Владимир Путин поставил задачу сосредоточиться на высоких технологиях. В ближайшем времени России предстоит многое сделать, чтобы модернизировать промышленность. «Нам необходимо обеспечить рост производительности труда на 5%, - подчеркнул Александр Дмитриевич. – Это серьезная задача, ее надо выполнять, чтобы быть конкурентоспособными».

Обращаясь к руководителям промышленных предприятий СЗФО, Александр Беглов поблагодарил их за работу: «От вас многое зависит в нашей стране и, в том числе, в Северо-Западном федеральном округе. Вы являетесь крупными налогоплательщиками и без этих налогов, наверное, не было бы ни школ, ни детских садов и поликлиник. Огромное вам за это спасибо!»

На пленарном заседании также выступили председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, депутат Государственной Думы, федеральный координатор проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко. Всего в работе форума принимает участие свыше двухсот участников - руководителей ведущих промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа.

Псковская область представлена якорным предприятием электротехнического кластера – заводом электротехнического оборудования, который представил на мероприятии свой стенд. Кроме того, в псковскую делегацию вошли представители предприятий и партнеров кластера, такие как великолукский завод «М-Конструктор», Псковский государственный университет, региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей. В работе форума принимают участие руководитель ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич и председатель общественного совета партпроекта «Локомотивы роста» в Псковской области Сергей Быков, представители ОАО «Псковский хлебокомбинат». 

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